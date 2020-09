Babu Santana viverá guardião das protagonistas de Salve-se Quem Puder

O personagem de Babu Santana em Salve-se Quem Puder está definido. Agora de contrato firmado e assinado com a Globo, o ator vai dar vida à Nanico, policial federal que apoiará Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), na trama de Daniel Ortiz.

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, Nanico será o principal aliado das garotas nas tentativas de escaparem ilesas de Dominique (Guilhermina Guinle) e Hugo (Leopoldo Pacheco). O acerto do papel de Babu também reforça a retomada dos trabalhos da produção, que, assim como outras novelas do canal, foram impactados pela Covid-19.

Salve-se Quem Puder teve as filmagens restabelecidas recentemente. Já é sabido que a trama passou por alterações. Há o exemplo de Babu; também a chegada de Felipe Simas e Sophia Abrahão, bem como a saída de integrantes do elenco, casos do português José Condessa (Juan de La Piedra), cujo personagem retornará ao México, e Sabrina Petraglia, que está grávida – a desculpa é de que que Micaela, sua personagem, irá estudar fora Brasil.

Cabe lembrar que este contrato marca uma nova etapa nas relações de trabalho da Globo com o ex-BBB, que assinou compromisso de prazo longo. Vale reforçar que, enquanto ainda disputava o prêmio do reality show, Babu era cobiçado por três produções da nova casa.