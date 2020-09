Baixo desempenho do funcionário requer gestão estratégica

Como o RH pode atuar nas situações de mudanças

Vamos trabalhar um caso fictício para melhor ilustrar o tema: Uma empresa que está no mercado há mais de dez anos iniciou um planejamento para expandir os seus negócios.

Essa empresa identifica a necessidade de montar um time de alto desempenho, mas seus funcionários não estão muito produtivos, e isso pode atrasar a expansão.

Neste caso já foi identificada uma necessidade, e se faz necessária uma ação para sanar a questão.

Ações contra o baixo desempenho

Dada a necessidade é necessário entrar com uma ação, e essa ação pode ser decida pelo gestor junto RH, de acordo com a cultura da empresa. Também pode ser necessário realizar uma triagem assertiva para verificar se não é o momento de reestruturação.

Uma dessas ações pode ser análises para separar os colaboradores por suas competências. Separando os colaboradores de acordo com suas habilidades e competências, é possível identificar os pontos fortes e os pontos de melhorias de cada funcionário.

Treinamentos para melhorias internas

Será preciso também focar nos treinamentos. Depois é o momento de iniciar a fase dos treinamentos, abordando temas pertinentes à nova fase dessa organização.

A Avaliação de Desempenho deve entrar com força total. As metas precisam ser atingíveis e condizentes com a realidade do atual cenário econômico.

O resultado dessa avaliação pode ser vinculado às promoções (caso a empresa tenha um plano de cargos e salários) ou na implementação de campanhas.

Resultados também devem ser estratégicos

Cabe ao RH precisa mensurar a evolução do projeto, dividindo os números e facilitando a comunicação.

A linguagem usada deverá ser clara e objetiva, e a comunicação precisa ser facilitada e acessível.

Tais ações trarão as pessoas para perto, quebrando as resistências que podem dificultar as transformações necessárias.

Dentro do mesmo planejamento que levantou essa informação de baixo desempenho, deve haver uma provisão de melhoria para cada ação elaborada.

No exemplo que citamos aqui, análise das competências, avaliação de desempenho e treinamentos direcionados.

A análise estratégica requer acompanhamentos para ações imediatas, mediantes baixos índices de desempenho coletivo ou individual.

Realizar a gestão estratégica de sua equipe é um dos caminhos para seu sucesso!