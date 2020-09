Baltazar é gay em Fina Estampa? Filme de Crô dá pista sobre bissexualidade · .

Finalmente Baltazar (Alexandre Nero) vai se libertar das amarras de seu preconceito. Depois de passar toda a trama de Fina Estampa com pose de machão, o brutamontes dá pistas sobre sua bissexualidade no spin-off do mordomo da novela das nove. Em Crô: o Filme (2013), o ex-marido de Celeste (Dira Paes) interrompe o casamento de Crô (Marcelo Serrado) com o namorado Jean-Jacques (Carlos Machado) e juntos, eles viajam para o Egito.

Nas cenas finais do título disponível na Netflix, Crô aparece feliz na cerimônia de seu casamento com o irmão gêmeo de Ferdinand (Carlos Machado): “Bom, se alguém aqui tem algo contra esse casamento, que fale agora ou se cale para sempre!”, pede o juiz de paz, interpretado por Tiago Abravanel.

Ao fundo, todos ouvem que Baltazar está possesso. “Crodoaldo Valério!”, grita o pai de Solange (Carol Macedo), na porta da mansão do milionário. Confuso com o surto do empregado, o filho de Alzira (Ivete Sangalo) vai tirar satisfações.

Prestes a casar com Jean-Jacques (Carlos Machado), Crô (Marcelo Serrado) é “sequestrado”

“Então… Tu sabe que eu não sou, essa coisa… Você sabe que eu não sou”, diz Baltazar, dando uma pista sobre sua sexualidade. O tio de Vanessa (Milena Toscano) não deixa que o “zoiudo” se explique mais, pois já entendeu tudo.

Os dois se encaram durante alguns minutos até o motorista mostrar a que veio. O brutamonte pega Crô pela mão e o “sequestra” do próprio casamento. “Ser uma dama sequestrada no altar… É só o que faltava para minha vida”, grita Crô, animado pelo “zoiudo” ter aparecido no último momento.

Machão em Fina Estampa, Baltazar (Alexandre Nero) impede casório de Crô (Marcelo Serrado)

O personagem de Marcelo Serrado vai fazer questão de brincar com Baltazar: “Hoje é dia de lua de mel, bebê!”, diz, aos risos. Marilda (Kátia Moraes) e Paloma (Urzula Canaviri) se juntam aos dois nessa nova aventura. “Até que enfim, zoiudo. Demorou, mas abalou”, finaliza o ex-mordomo, fugindo com o brutamontes para o Egito.

