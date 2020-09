Banco Central melhora estimativa do PIB do Brasil para -5%

O Banco Central (BC) melhorou a estimativa de queda do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Anteriormente, a estimativa era de -6,4% para este ano. Agora, a estimativa é de -5%. A nova projeção foi divulgada no Relatório Trimestral de Inflação.

Ainda assim, a estimativa do Banco Central é mais pessimista que a do Ministério da Economia. O ministério espera uma queda de 4,7% no PIB em 2020.

Você Pode Gostar Também:

Nas últimas semanas, houve aumento disparado no preço dos alimentos. Por causa disso, a previsão de inflação para o fim de 2020 também subiu. A estimativa da inflação para o fim do ano foi de 1,9% para 2,1%.

De acordo com o Banco Central, a nova previsão leva em conta um maior crescimento no terceiro trimestre, após influência das medidas do governo para combater a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas, destacam-se o auxílio emergencial e o crescimento do consumo.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que o fim do auxílio emergencial deve diminuir o ritmo de alta do PIB. Mesmo assim, ele defendeu o fim ou diminuição do programa. Para ele, a retomada econômica deve acontecer pelo consumo e gasto da poupança acumulada ao longo deste ano. O auxílio emergencial chega ao fim em dezembro de 2020, após pagar as quatro parcelas adicionais de R$ 300.