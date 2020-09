Banco Original vai fazer pré-cadastros no PIX com uma IA

Em breve, o PIX, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos estará disponível, e diversas empresas já estão implementando o recurso. Acompanhando o movimento, nessa semana, o Banco Original anunciou o uso de inteligência artificial para oferecer informações sobre a plataforma, disponibilizando um bot com o mesmo nome da companhia.

Segundo comunicado, o lançamento visa, também, a realização do registro de intenção para cadastramento futuro das chaves de endereçamento – formas de identificação que serão exigidas para que as pessoas utilizem o PIX. Além disso, foi criado um hub de conteúdo, dedicado à realização de registros prévios das senhas de acesso e que conta com materiais para que os clientes possam tirar dúvidas e entender os próximos passos e funcionalidades da ferramenta.

“O banco treinou os times de Atendimento ao Cliente e os Agentes Original, bem como aprimorou o uso dos demais canais como WhatsApp e Messenger para prestar todas as informações relevantes sobre o novo sistema criado pelo Banco Central do Brasil”, diz a instituição.

Banco Original já está preparando terreno para oferecer o PIX a seus clientes.Fonte: Reprodução

De acordo com o cronograma divulgado pelo Banco Central, o cadastramento de chaves pessoais de endereçamento dos clientes no PIX começa a partir do dia 5 de outubro – data que em que será iniciada a fase de cadastro também no Original, que poderá ser realizado por meio do aplicativo.

“Entendemos que estamos frente a um momento inédito e que deve representar um avanço importante para o mercado. E é necessária a criação de uma cultura de pagamentos instantâneos”, finaliza Raul.