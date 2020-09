Band cancela programa de Mariana Godoy, e Zeca Camargo faz caça às bruxas · .

Conforme antecipado pelo ., o programa matinal prometido pela Band a Mariana Godoy para substituir o Aqui na Band foi cancelado de vez. Descontente com os pilotos apresentados, a direção da emissora decidiu priorizar o chef Edu Guedes na faixa da manhã. A ex-apresentadora da RedeTV! terá um programa noturno, semanal.

A nova atração ainda não tem previsão de estreia. A Band trabalha com a possibilidade de exibi-lo às segundas-feiras.

Zeca Camargo confirmou as informações em publicação no Instagram. Em um vídeo de oito minutos de duração, o novo diretor artístico da Band foi contraditório em suas argumentações. Primeiro, disse que o formato agradou tanto a direção da emissora que ele mudou de horário na grade, transferindo para a faixa noturna, mas será inteiramente redesenhado porque o original foi engavetado.

“Deixa eu dar a notícia boa. Esse nosso projeto, que estávamos desenvolvendo, ficou tão bacana que vai ganhar novo espaço. Vai ganhar novo formato, vai ser um programa de horário nobre, fiquei super contente”, disse Zeca no início de seu vídeo.

Em seu discurso, Zeca se mostrou muito incomodado com as notícias de bastidores que entregaram o descontentamento da Band com o projeto que ele desenhou para a faixa matinal. Sem citar o ., mas fazendo uma explanação direta sobre todas as reportagens publicadas em primeira mão pelo site, o ex-Globo ainda avisou que promoveu uma caça às bruxas em sua atual emissora.

No vídeo, ele diz que a matéria publicada na última sexta-feira, que antecipava a ideia da Band em engavetar o novo matinal, contém uma informação que não procede. E que ele próprio teria criado essa mentira, que intitulou de “marca d’água”, para descobrir quem seria a pessoa de sua equipe de produção que estaria passando as informações publicadas neste site.

“Só tenho a agradecer a coluna por ter revelado pra gente quem é que tá informando vocês sobre tudo isso, porque a gente colocou ali uma informação que obviamente estava bem longe de acontecer, e está ali como um furo de reportagem”, disse Zeca.

Nota da redação: O . é um site de jornalismo profissional, com fontes em todos os níveis hierárquicos de todas as outras emissoras do Brasil. Ao afirmar que descobriu em sua equipe o possível informante, qualquer represália que possa vir a praticar será mais um erro de sua gestão.

Assista ao vídeo em que ele admite o cancelamento do programa matinal prometido a Mariana Godoy na Band:





Sem variedades

Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, deu ouvido a seus conselheiros e abortou a ideia de lançar um terceiro formato de variedades para a faixa matinal após apostar em dois fracassos consecutivos, o Superpoderosas (2018) e o Aqui na Band (2019-2020).

Embora não exista um anúncio oficial, Edu Guedes ocupará a faixa das 10h às 11h com um programa de culinária. Ainda há uma hora na grade desocupada (das 9h às 10h), que pode ser preenchida com desenhos animados ou direcionada ao departamento de Esportes da emissora.

O novo programa matinal estava pronto. Tinha cenário novo, que em nada lembrava o do Aqui na Band, e colaboradores e colunistas haviam sido contratados para darem apoio a Mariana Godoy no ar.

A rejeição da cúpula da Band aos pilotos gravados gerou uma crise nos bastidores. Zeca Camargo, demitido pela Globo e contratado como diretor-artístico da Band em julho, perdeu a linha e discutiu ferozmente com uma diretora da emissora, que saiu aos prantos e foi afastada de suas funções.

O ex-Globo pagou mico ao anunciar duas vezes a data de estreia do novo programa e ao participar de uma entrevista com jornalistas. Camargo também mobilizou o público para escolher o nome da atração, encomendou gravações das afiliadas de todo o país e promoveu lives nas redes sociais. Agora, seu primeiro projeto na Band acaba de engavetado definitivamente.

© 2020 . | Proibida a reprodução