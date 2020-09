Band e Conmebol fecham parceria para exibir Libertadores e Sul-Americana na TV paga · .

Após concretizar o acordo com o SBT para exibir os jogos da Libertadores na TV aberta, a Conmebol firmou uma parceria com a Band para a criação de um canal na TV paga que será o responsável pela exibição do maior torneio de futebol da América Latina. A estreia está programada para a próxima terça-feira (15).

O modelo, inédito no Brasil, foi negociado pela entidade após a rescisão dos contratos com Globo e o DAZN. Além da Libertadores, o novo canal também terá os direitos de exibição de todos os jogos da Copa Sul-Americana. A Band será a responsável pela produção de todo o conteúdo.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo site Máquia do Esporte e confirmadas pelo . com fontes da Band. O negócio feito pela entidade a coloca como a primeira confederação esportiva a fazer um acordo desta relevância.

Inicialmente, o pacote das competições será oferecido aos clientes das operadoras Claro e SKY. No modelo PPV, quem tiver interesse em assistir aos jogos deverá acerta a compra de forma separada do pacote padrão.

Esporte na Band

A parceria com a Conmebol é mais um movimento da emissora da família Saad para voltar a ter força em sua programação esportiva. Na última sexta-feira, a Band anunciou a contração da jornalista Glenda Kozlowski para comandar o ressuscitado Show do Esporte ao lado de Elias Jr. O programa volta à grade de programação após dois anos fora do ar.

A partir do dia 20 deste mês, o Show do Esporte será exibido aos domingos e terá cerca de 12 horas de duração, das 10h às 21h30. Entre as atrações, a Band exibirá jogos dos Campeonatos Italiano, Russo e Alemão, além de ter os direitos do Campeonato Brasileiro Feminino e Masculino sub-20. A emissora também transmite jogos da NBA, principal liga de basquete do mundo.

