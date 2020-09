Band negocia transmissão do Campeonato Italiano

A Band mantém em sigilo as negociações para adquirir os direitos de transmissão do Campeonato Italiano. Segundo o jornalista Flávio Ricco, do UOL, apesar de não haver nenhuma informação oficial, as conversas já estariam mais do que avançadas e a exibição do torneio quase certa.

A emissora dos Saad e a IMG, empresa responsável pelos direitos do evento esportivo, já estão em fase de conclusão do acordo. O contrato engloba um pacote com os jogos que envolvem as empresas do grupo; ou seja, além da TV aberta, as partidas também seriam exibidas nos canais fechados, Band e BandSports.

Cabe ressaltar que a Band firmou recentemente uma nova parceria com o DAZN, plataforma de streaming especializada em esportes, para a exibição de jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, através das emissoras do Norte e Nordeste.

Antigamente conhecida como “canal do esporte”, a Band segue acumulando bons resultados com coberturas e noticiários do tipo. Foi o que se viu no último fim de semana, entre os dias 28 e 30 de agosto, conforme dados de audiência obtidos na Grande São Paulo.

Na sexta-feira (28), Jogo Aberto de Renata Fan alcançou 2,4 pontos; na sequência, 2,5 de média para Os Donos da Bola com Neto. Já no sábado (29), a disputa entre Dínamo Moscou e Zenit, pelo Campeonato Russo, consolidou 0,7 de média. No domingo (30), o confronto pelo Brasileiro de Futebol Feminino entre São Paulo x Minas Icesp – DF emplacou 1,8. Antes, o Band Esporte Clube com Paloma Tocci garantiu 1,4 de média. No horário nobre, 2,3 do Terceiro Tempo, excepcionalmente conduzido por Chico Garcia e Larissa Erthal.