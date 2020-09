Band prepara MasterChef diferente para o final do ano

A galinha dos ovos de ouro da Band terá um formato diferente no final do ano. O MasterChef, que já teve as gravações da atual temporada encerradas, voltará ainda este ano com uma versão inédita nos últimos dias de dezembro, como parte da programação especial de fim de ano.

De acordo com as informações do site ., 24 programas foram gravados para a temporada 2020. Sendo assim, o último será exibido em 22 de dezembro, três dias antes do Natal, que neste ano cairá numa sexta-feira.

A direção da emissora decidiu pela realização de um último programa, na última terça-feira do ano, com todos os vencedores da temporada disputando um prêmio mais vantajoso e com o título de grande vencedor da edição histórica.

Ainda de acordo com a reportagem, a Band preparou um outro reality show de gastronomia, mas desta vez com os apresentadores e jornalistas da casa na cozinha. Assim como o MasterChef, a novidade será apresentada por Ana Paula Padrão.

Diferente das edições anteriores, a atual temporada conta com oito participantes por episódio, em uma cozinha mais ampla e menos tumultuada, disputando o título e a cada novo programa é decretado um vencedor.