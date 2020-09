Banda Fênix de Penedo lança campanha ‘Ajude a Construir um Sonho’

Neste sábado, 12 de setembro, foi lançada a campanha “Ajude a construir um sonho” em prol da construção da sede da Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo. Na oportunidade os organizadores decidiram circular um “livro de ouro” para doações.

Há uma década a Banda Fênix vem utilizando a música e a arte para transformar a vida das crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade, realizando mensalmente trabalhos sociais com a distribuição de sopa e cestas básicas nas comunidades mais carentes do município.

A Fênix é um dos projetos sociais da Associação Cultural Juventude Fênix que é denominada por ACJUF, ela é uma associação civil, de direto privado, sem fins lucrativos, com sede no município de Penedo/Alagoas. No dia 22 de agosto de 2016 foi declarada como Utilidade Pública Municipal.

A ACJUF tem como objetivo promover um espaço de educação integral da comunidade penedense, em prol do desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens por meio do contato com a linguagem artística, através das oficinas de teatro, dança, futebol, corte e costura, culinária, bordado, crochê, artesanato e música.

A campanha busca arrecadar fundos para a construção da sua sede, que será um Centro Educacional e Cultural que servirá não só apenas para a Banda Fênix, mas também contemplará outras expressões artísticas, abrigando outros grupos culturais da cidade. No centro cultural, serão ofertadas oficinas, desenvolvidas várias atividades e também trabalhado reforço escolar. Esse espaço será um atrativo para os nossos jovens com intuito de também servir para realização de eventos religiosos.