Barcelona-EQU x Flamengo é confirmado e vai acontecer nesta terça; FOX Sports transmite

O duelo entre Barcelona-EQU e Flamengo vai acontecer neste terça-feira pela Conmebol Libertadores, com transmissão exclusiva do FOX Sports às 19h15 e acompanhamento em TEMPO REAL e em VÍDEOS do ESPN.com.br.

A confirmação vem horas depois de a prefeitura de Guayaquil decretar que o Estádio Monumental, palco da partida, seria interditado por conta dos nove casos positivos de COVID-19 no elenco flamenguista.

A Conmebol, porém, entrou em ação em meio a toda confusão e conversou com o governo nacional do Equador para viabilizar que a partida acontecesse. Houve garantias de que todo o protocolo previsto estava sendo seguido. Com a intervenção do Ministério da Saúde, a prefeitura de Guayaquil revolver rever a posição e reabriu o estádio.

Ainda não houve uma posição oficial da Conmebol em todo o caso, mas a entidade sul-americana vai confirmar o duelo.

Ao todo, são sete jogadores infectados: Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique. E mais dois membros da comissão técnica: o médico Márcio Tannure e o ex-zagueiro Juan.

O clube rubro-negro chegou a fretar um avião para ter reforços (o lateral-direito João Lucas e os jovens Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz) para o duelo, mas a aeronave teve um grande atraso para chegar ao Equador por problemas burocráticos para sobrevoar solo peruano.