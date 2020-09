Barcelona finalmente cede, e Luis Suárez acerta transferência para o Atlético de Madrid

O Barcelona e o Atlético de Madrid chegaram na noite desta terça-feira a um acordo para a transferência do atacante Luis Suárez ao clube colchonero.

O acerto ocorreu depois de uma reunião entre os representantes do jogador e do Barça, com o presidente Josep Maria Bartomeu à frente.

Segundo disse fonte à ESPN, o Atleti acabou cedendo e contribuiu com uma quantidade em dinheiro para facilitar a saída do jogador.

O montante, em conceito de variáveis, poderia chegar além dos 2 milhões de euros (R$ 12,81 milhões), de acordo com objetivos alcançados.

Luis Suárez comemora após marcar para o Barcelona sobre o Bayer

A contratação será confirmada quando o uruguaio revisar o contrato e dar o “OK” final.

Na segunda-feira, ele havia chegado a um acordo verbal com o Atletico, mas em uma transferência livre de custos. Agora, as condições mudaram, e ele deve aceitá-las se quiser deixar o Barça.

O anúncio oficial pode acontecer já na quarta-feira, fechando a “novela” que se prolongou desde que o técnico Ronald Koeman informou a Suárez que ele estava fora dos planos para a temporada.

Inicialmente o centroavante tentou se transferir para a Juventus, mas a negociação não evoluiu.

Com isso, o Atlético de Madrid atravessou e levou o atleta, que é esperado de braços abertos pelo técnico Diego Simeone.