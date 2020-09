Barroco: Características, autores e obras

Assim como muitos movimentos artísticos, o Barroco surgiu na Europa. Datado no século XVII, um dos seus diferenciais é a forte influência que teve por parte da Igreja Católica.

Desse modo, a Itália é considerada o berço desse movimento, que surge no contexto do Renascimento e da Contrarreforma. Os ideais desse período no qual a igreja tenta recuperar o seu poder estão presentes na arquitetura, na pintura, na música e na literatura do período (final do século XVI e o início do século XVIII).

Assim, o Barroco trazia o retrato ou a expressão das contradições vividas pelo ser humano naquela época. Além da espiritualidade e dos temas religiosos, havia ainda o racionalismo, o teocentrismo e o antropocentrismo.

Características, autores e obras

Entre as principais características do movimento barroco figuram o dualismo e as contradições. Havia, desse modo, temas antagônicos, como, por exemplo, o bem e o mal, o espírito e a matéria, o céu e a terra, a pureza e o pecado, a razão e a fé.

Além disso, são marcas das obras barrocas a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, a obscuridade, a complexidade e o sensualismo.

Na Itália, um dos maiores artistas do período foi Caravaggio (1571-1610), que pintou temas religiosos e explorava o contraste entre luz e sombras, como no quadro acima: A Ceia em Emaús (1601).

Já no Brasil, o estilo se difundiu principalmente na Bahia, por meio das igrejas, e acabou atingindo Minas Gerais no século XVIII. Desse modo, Aleijadinho (1730-1814), escultor e arquiteto mineiro, compôs diversas obras com a estética barroca e com temas religiosos e nacionais muito presentes.

Nesse período colonial do Brasil não se pode falar em uma produção literária ampla, mas havia alguns autores que se espelhavam na produção da Europa. Assim, a literatura de Portugal teve muita influência no início.

Na literatura brasileira do período o destaque vai para a literatura dos Jesuítas, como Os Sermões de Padre Antônio Vieira (1608- 1697), e também para a poesia de Gregório de Mattos (1633-1696). Os poemas de Gregório de Mattos eram líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Entre eles figuram Desaires da formosura e Buscando a Cristo.

