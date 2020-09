Bayer abre novas vagas para programa de estágio; bolsa é de R$ 1.700

A Bayer, multinacional que atua nos segmentos de saúde e nutrição, faz saber aos interessados a abertura de vagas em seu Programa de Estágio 2020. A empresa oferece, no total, 150 vagas para estudantes de nível médio ou superior.

Para o nível técnico as vagas disponíveis são para as áreas: Química ou Processos Químicos. Para o nível superior as vagas disponíveis são para as áreas: Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Tecnologia, Design, Direito, Engenharia, Estatística, Farmácia, Física, Marketing, Matemática, Psicologia, Química e outros.

As oportunidades estão localizadas nos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.

O estágio terá duração de dois anos. Além da bolsa-auxílio no valor de R$ 1.700, os estagiários receberão benefícios, como assistência médica e odontológica, vale transporte, refeitório ou vale-refeição, seguro de vida e outros.

Para concorrer a uma das vagas, os estudantes de nível superior devem estar cursando a partir do 2º ano de graduação. A carga horária será de 30 horas semanais. Para o nível técnico, precisa estar matriculado em um curso técnico.

Inscrição

Os estudantes interessados devem se cadastrar até o dia 21 de setembro através do site oficial da empresa.