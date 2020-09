Bayern dá espetáculo circense e inicia nova temporada da Bundesliga humilhando Schalke por 8 a 0

O Bayern de Munique deu um verdadeiro espetáculo de circo e iniciou a temporada 2020/21 da Bundesliga humilhando o Schalke 04 por incríveis 8 a 0, nesta sexta-feira, pela 1ª rodada do torneio, no Allianz Arena.

O atual octacampeão alemão dominou a partida do início ao fim, fazendo o time azul de bobo durante os 90 minutos e construindo uma goleada impiedosa ao mesmo tempo em que jogava praticamente em ritmo de treino. Quase todos os gols foram muito bonitos e foram criados a partir de jogadas de efeito.

O resultado é a maior goleada em um jogo de abertura de Campeonato Alemão em toda a história, superando os 6 a 0 do próprio Bayern sobre o Werder Bremen, em 2016/17.

O grande destaque do jogo foi o meia-atacante Serge Gnaby, que fez seu 1º hat trick em partidas de Bundesliga pelos bávaros.

Ele abriu a conta logo aos 3 minutos, quando recebeu ótimo lançamento, driblou a marcação e bateu de esquerda para estufar as redes.

Pouco depois, Thomas Muller recebeu na área e ajeitou para trás. Goretzka chegou enchendo o pé e ampliou contra seu ex-time.

Em seguida, Lewandowski foi derrubado na área por Kabak. Pênalti claríssimo, que o polonês bateu bem para fazer 3 a 0.

Mas se alguém achou que o Bayern estivesse satisfeito, o 2º tempo foi um massacre ainda maior.

Logo na volta do intervalo, Gnabry aproveitou erro da zaga e do goleiro do Schalke para bater para o gol vazio.

E Gnabry estava impossível: em mais uma jogada de muita velocidade, ele chutou por baixo das pernas de Fährmann e fez 5 a 0.

Os bávaros não paravam, e um dos gols mais bonitos da tarde veio na sequência: Lewandowski cruzou de letra e Thomas Muller completou para o fundo das redes.

Os Azuis-Reais sequer esboçavam reação, e Kimmich deu ótima enfiada para Sané, que saiu na cara do goleiro e só colocou para anotar em seu 1º jogo oficial pelo novo clube.

A humilhação foi fechada pelo jovem Musiala, nascido em 2003. Ele recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou forte, no canto, para fazer o 1º tento como profissional.

8 a 0, fora o baile!

Bayern de Munique 8 x 0 Schalke 04

GOLS: Bayern de Munique: Gnabry (3), Goretzka, Lewandowski (pênalti), Thomas Muller e Musiala

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Süle, Boateng (Richards) e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka (Tolisso) e Thomas Muller (Zirkzee); Sané (Cuisance), Gnabry (Musiala) e Lewandowski Técnico: Hansi Flick

SCHALKE 04: Fährmann; Rudy, Kabak, Stambouli e Oczipka; Matondo (Raman), Serdar (Schöpf), Bentaleb e Harit (Becker); Uth e Gonçalo Paciência (Skrzybski) Técnico: David Wagner

1º jogo de Leroy Sané pelo Bayern de Munique

Gnabry marcou aos 3min24s do 1º tempo, seu 2º gol mais cedo na Bundesliga

O 1º gol da Bundesliga foi marcado por jogadores do Bayern nas últimas 8 temporadas

Lewandowski marcou na partida de abertura do Bayern nas últimas 5 temporadas

18º gol de Lewandowski em 21 jogos de Bundesliga contra o Schalke

1ª vez que Gnabry faz um hat trick em jogos de Bundesliga

2º hat trick de Gnabry pelo Bayern (ele já havia feito contra o Tottenham)

1º gol de Musiala como profissional pelo Bayern

O Bayern é o 1º time a fazer 8 gols em um jogo de abertura de Bundesliga

Classificação

– Bayern de Munique: 1º lugar, com 3 pontos

– Schalke 04: 18º lugar, com 0 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pela Bundesliga.

Sábado, 26/09, 13h30*, Schalke 04 x Werder Bremen

Domingo, 27/09, 10h30*, Hoffenheim x Bayern de Munique

*horário de Brasília