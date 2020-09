Bearflix: serviço de streaming mostra o dia a dia de filhotes de ursos

Cansou dos catálogos dos serviços de streaming mais famosos do mercado e está em busca de novidades para o seu entretenimento? O Bear Again Rehabilitation Center for Orphan Bears, da Romênia, em conjunto com o World Wide Fund for Nature, lançou um projeto incomum para arrecadar doações que pode oferecer a programação pela qual você procura. Trata-se do Bearflix, trazendo uma série de episódios sobre o dia a dia de filhotes de ursos órfãos resgatados no país.

Ao contratarem planos de assinaturas que vão de US$ 5 a US$ 20 (de R$ 27 a R$ 109 mensais, aproximadamente), assinantes conferem histórias de sucesso de animais reabilitados, além de informações a respeito da importância, do comportamento e da biologia dos ursos-pardos. De acordo com a WWF, a instituição, única da Europa, já cuidou de 150 espécimes desde que foi fundada, em 2004.

“Planejamos adicionar mais filmes à plataforma, o que, esperamos, trará novos membros que possam auxiliar o orfanato a assegurar comida e abrigo a seus hóspedes, além de expandir o programa de reabilitação”, explica Alina Moldovan, coordenadora de arrecadação de fundos digitais da WWF Romênia. Após um período de dois anos, os animais retornam a seus habitats naturais.

Segundo a Four Paws, uma organização de bem-estar animal, a Romênia é o lar da maior população de ursos-pardos do Velho Continente. São mais de 7 mil deles. Com o lançamento, é possível ter uma boa ideia das altas confusões em que essa galerinha do barulho é capaz de se meter.