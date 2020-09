Beatriz faz acordo com Danielle no tribunal e decepciona Celina · .

Beatriz (Monique Alfradique) e Danielle (Renata Sorrah) se enfrentarão no tribunal nos próximos capítulos de Fina Estampa. A ex-médica conseguirá escapar do prejuízo e, no lugar de ser condenada por sua falta de ética na Medicina, fará um acordo com a jovem e apenas pagará uma indenização. O resultado da briga deixará Celina (Ana Rosa) decepcionada na novela das nove da Globo.

Danielle foi processada por Beatriz por ter usado seus óvulos na fertilização realizada em Esther (Julia Lemmertz). No dia da audiência, a ex-médica, que já terá perdido sua licença em um julgamento no Conselho Regional de Medicina, dará de cara com a personagem de Monique Alfradique e com Celina ao chegar ao fórum.

A senhora, amargurada, não perderá a oportunidade de alfinetar a tia de Pedro Jorge (Vitor Colman) por quem nutre um desproporcional desafeto. “Eu quero ver você na miséria, destruída. Eu odeio você, Danielle”, despejará Celina.

Sem paciência para as palavras de ódio, a profissional da saúde, não deixará passar as ofensas. “Deixa de ser bruxa, Celina!”, disparará Danielle, sendo interrompida por sua advogada, que pedirá para ela evitar confronto.

No julgamento, Beatriz e Danielle chegarão a um acordo, e a ex-médica será condenada a pagar uma indenização de R$ 100 mil para a loira. Ao ficar sabendo do resultado, Celina se mostrará decepcionada. “Cem mil reais? Com esse dinheiro não dá nem para comprar um apartamento. Magina! Mal dá para pagar um carro”, dirá a avó de Pedro Jorge.

A velha ainda dirá que a moça deveria ter obrigado o advogado a contestar a proposta de acordo. “A Danielle aceitou e eu resolvi fazer o mesmo”, explicará Beatriz. Inconformada de não ver a tia de seu neto na sarjeta, a senhora recalcada continuará com suas reclamações. “Você me decepcionou hoje, viu? Perdeu feio, garota”, falará.

Com a cabeça cheia de problemas e pensando em como conseguir ficar com a filha gerada por Esther, Beatriz não medirá as palavras ao responder as barbaridades da velha. “Nunca foi minha intenção lhe agradar, Celina. No seu ponto de vista eu posso até ter perdido, mas no meu, vou ganhar a única coisa que me interessa”, bradará a loira, indo embora.

Fina Estampa será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

