Bebê Yoda ganha versão especial em LEGO

Celebrando a estreia da segunda temporada da série The Mandalorian, a LEGO lançará um kit especial do Bebê Yoda. Com mais de mil peças, o modelo traz o “charme e, principalmente, a fofura do personagem”, como destaca a fabricante de brinquedos.

“Quando recebi o desafio de criar uma versão da Criança construída com peças de Lego, sabia que tinha que realizar um ótimo trabalho”, revela Michael Lee Stockwell, gerente de design da divisão especializada em Star Wars da marca, em um comunicado.

A versão Lego do Bebê Yoda tem o interior vazado para guardar peças.Fonte: Lego/Divulgação

A versão em Lego do Bebê Yoda possui cerca de 20 centímetros de altura e é rica em detalhes. Por exemplo, a cabeça e as orelhas do boneco são totalmente móveis. Além disso, é possível ajustar a boca da figura para criar diferentes expressões.

“Trabalhamos meticulosamente, escolhendo e posicionando cada uma das peças”, conta Stockwell. “Inclusive, incluímos detalhes autênticos como a bolinha da alavanca da nave – um dos brinquedos favoritos da Criança, como é visto na série”.

Recomendado para crianças acima de 10 anos, o kit com exatamente 1073 peças certamente irá agradar os fãs adultos da saga Star Wars. O pacote também traz uma versão miniatura do personagem para complementar a decoração.

Bebê Yoda e seu brinquedo favorito: a bolinha da alavanca da nave do Mandaloriano.Fonte: Lego/Divulgação

Lançamento com a série do Disney+

A edição Lego do Bebê Yoda será lançada no dia 30 de outubro de 2020. No mesmo dia, a 2ª temporada de The Mandalorian estreia no Disney+ nos Estados Unidos.

Curiosamente, após poucos dias em pré-venda na Amazon norte-americana, o brinquedo já está esgotado. De acordo com a loja, o produto deve retornar aos estoques até a data prevista de lançamento.

Vale destacar que os episódios do primeiro e segundo ano de The Mandalorian estreiam no Brasil com o Disney+. A plataforma de streaming está prevista para chegar ao país no dia 17 de novembro de 2020.