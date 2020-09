Bela Gil reposta foto com o filho excluída pelo Instagram e faz desabafo

Após ter uma foto em que aparece com o filho no colo apagada pelo Instagram, Bela Gil não desistiu e repostou a imagem. Na nova publicação, a mãe de Nino e Flor, fez um desabafo.

“O Instagram apagou, mas posto esta foto mais uma vez em nome do verdadeiro amor entre mãe e filho. É coisa de pele, sim“, iniciou a filha de Gilberto Gil, que aparece com o pequeno sem roupa no colo.

“Haters, façam o grande favor de denunciar os pedófilos e abusadores sexuais e não a expressão de ternura, dengo e afeto entre eu e meu filho. Agradecida”, disparou Bela.

Nos comentários, Flora Gil mostrou sua indignação: “O que? o @instagram apagou? Só pode ser piada! Amor de mãe agarrando seu filho é o que? Vou chamar a @reginacase pra dar logo um jeito nisso. Eu hein !!!!!! Amor é amor e mãe tem mais amor que todas as pessoas. Filha, te amo”.

Seguidores também reagiram. “Não é possível que denunciaram uma foto tão linda”, afirmou uma internauta. “Sério que denunciaram uma foto linda e pura dessa?“, disparou outra, “Linda essa foto, só vejo amor”, elogiou uma terceira.