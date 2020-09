Bell Marques recebe alta hospitalar e sai de cadeira de rodas

Bell Marques assustou seus fãs no final de agosto ao comunicar que sofreu um acidente que fraturou seu tendão de Aquiles, o fazendo ficar de cadeira de rodas. O baiano foi cuidar da lesão num renomado hospital baiano e atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde.

No sábado (5), em pleno dia do aniversário, o cantor de axé publicou um vídeo no Stories do Instagram e comemorou a saída do hospital: “Minha cara de felicidade já diz tudo. Estou tendo alta agora, onde ontem estava fazendo a minha cirurgia do tendão de aquiles, que eu rompi jogando tênis”.

Na sequência, Bell Marques fez seus agradecimentos especiais, também citando os cirurgiões e o anestesista: “Primeiro quero agradecer a Deus, a minha família por me dar apoio sempre que estou precisando e quando não estou precisando também [risos]… Agradecer ao pessoal do hospital pelo carinho que dedicaram a mim”.

“Comecei meu dia assim! Tive alta com direito à parabéns. Recebi até um bolinho. Agora é hora de ir para casa e descansar para me recuperar logo”, prosseguiu Bell, ganhando uma festinha improvisada no hospital e outra mais caprichada em casa, com direito a mais bolo, salgados, balões e beijo de sua esposa, Ana Marques.

No fim de agosto, o cantor abordou a lesão em tom otimista: “Desanimar não combina comigo! Daqui a pouquinho já vou estar bom e pulando como nunca nos palcos pra vocês, eu prometo [risos]! Vumbooora, mas por agora de muletas”.

