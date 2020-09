Belo chega em casa e flagra Gracyanne Barbosa rebolando de calcinha

Gracyanne Barbosa não tem limites quando o assunto é causar com seu corpo sensual nas redes sociais, mas nesta semana, ela acabou sendo flagrada de forma inesperada por Belo.

Na ocasião, o marido da musa fitness chegou em casa e se deparou com ela rebolando com pouca roupa, mas ao invés de interromper, ele fez questão de ficar admirando da porta.

Ao publicar o vídeo, Gracyanne escreveu na legenda: “Não aguentei a cara dele”. E nos comentários, os fãs brincaram com a situação.

“Olha a cara o Belo, deve estar pensando: ‘Minha esposa enlouqueceu com esse TikTok’”, brincou um. “Deus me perdoe porque sou hétero, mas pequei”, confessou uma mulher.

“Só não faço igual porque o meu marido não é o Belo”, reagiu mais uma. Vale lembrar que, nesta semana, Gracyanne Barbosa postou uma foto super sensual no Instagram.

Ousada, ela posou com um piano e deixou um trocadilho na legenda. Usando um body bem cavado e meias, a morena sentou com as pernas abertas, deixando em evidência sua virilha.

Com um rosto sensual, a foto ainda deixou visível a cintura fina de Barbosa, que disparou: “A mãe tá on e tá cuidando do brinquedo novo do pai. Vem brincar, tudão“.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “A patroa não tá pra brincadeira”, afirmou um internauta. “Que mulher é essa?“, disse uma fã. “Uma cintura é uma cintura”, observou outra. “Um piano e um violão“, brincou uma admiradora.

Confira: