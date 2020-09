Belutti adianta preparação para o Dança dos Famosos e conta porque aceitou convite

A Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, está prestes a iniciar a temporada de 2020 e metade dos 12 nomes já foram revelados. Bruno Belutti é um deles e, em entrevista ao Altas Horas deste sábado (5), revelou seus sentimentos e expectativas com a competição.

Sobre a preparação para o quadro, o cantor foi direto: “A princípio psicologicamente. Eu gostaria de estar fazendo atividades físicas como sempre faço, como academia e jogar tênis, mas depois da cirurgia eu tenho que esperar 15 dias. Justamente vai completar 15 dias no dia que eu vou fazer o Domingão do Faustão”.

O parceiro de Marcos, na dupla sertaneja, confessou sua fraqueza e adiantou seus planos para a Dança dos Famosos: “Não é muito o lance do físico, é o psicológico. Por isso que eu não tinha aceitado em outras oportunidades que eles tinham me chamado. Eu não gosto de competição. Eu vou ficar muito triste se eu for eliminado precocemente. Estou colocando na minha cabeça que eu vou para me divertir e para tentar alegrar a galera com a minha dança e irreverência”.

Apesar de tudo, Belutti prometeu dar o sangue para vencer essa disputa: “É claro que eu vou tentar me superar a cada semana de ensaio e a cada ritmo porque eu quero mostrar para as pessoas uma evolução… Mas eu já antecipo para vocês que eu sou um ótimo cantor dançando”.

Marcos, em resposta a Serginho Groisman, contou que incentivou o cantor a aceitar o convite: “Eu fui um dos caras que convenci o Belutti a ir. Se fosse em qualquer outro momento da nossa vida seria difícil, porque a gente faz na média uns 170 shows no ano. Então talvez ele não teria tempo para ensaiar e se entregar do jeito que esse projeto merece. É um quadro muito legal do Faustão”.

Curtindo a família em meio a pandemia da Covid-19, o cantor pôde afirmar que Belutti entrará de cabeça nesse projeto: “Nesse momento de pandemia é muito legal. A gente está em casa, curtindo a família e trabalhando com as coisas. Belutti é muito divertido. Quando ele quer fazer algo, ele mergulha de fato, ele faz bem feito, ele ensaia. De coração, acho que o Belutti já ganhou”.

Além dele, já foram confirmados Henri Castelli e Isabeli Fontana (que já foram casados e têm um filho juntos), Danielle Winits (que polemizou ao aceitar o convite, devido à experiência na dança), o ex- jogador Zé Roberto e a atriz Giullia Buscacio. Os seis últimos participantes serão divulgados nesse domingo (6).