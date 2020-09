Tatá Werneck tem publicado nas redes sociais uma sequência de fotos antigas de uma viagem desde segunda-feira (7). Em uma das imagens, ela aparece de maiô ao lado de Paulo Gustavo e menciona o traje “fio-dental semi enfiado” em seu bumbum. Ao ser questionada por uma seguidora sobre estar em crise com Rafa Vitti, ela disparou: “Seu comentário é bem irritante e bem machista”.

“Uma mulher com um fio-dental semi enfiado que deixa uma marca de biquíni totalmente questionável, quer guerra com os amigos que não a alertaram”, brincou a apresentadora do Lady Night na legenda, se referindo a Paulo Gustavo. “Saudade de rir com você. [Uma] das pessoas mais engraçadas que conheci no mundo”, declarou ela após a brincadeira.

“Tá em crise, Tatá? Postando tanta foto antiga, e ainda de biquíni…”, comentou a internauta chamada Suellen Silveira. “Oh, Susu, só tenho foto de batata doce para postar”, começou Tatá, deixando clara a sua ironia ao colocar diversos símbolos de sorrisinhos no meio da resposta. “Aí achei minhas fotos antigas dessa viagem”, explicou ela.

Em seguida, a internauta acabou apagando o comentário, que teve mais de mil respostas apoiando Tatá em pouco menos de 40 minutos.

Tatá Werneck se irrita com seguidora no Instagram

Paranoica com os cuidados no meio da pandemia da Covid-19, a mulher de Rafael Vitti tem evitado ao máximo sair de casa e deixou claro que não viajou no feriado, por isso decidiu publicar registros de uma viagem que fez para as Ilhas Maldivas. “Passei o feriado em casa mesmo. Mas isso não me impede de postar foto antiga”, escreveu, na legenda de outra foto.

Diante da quantidade de registros em que aparece de biquíni, seguidores também começaram a perguntar se ela estaria solteira. A humorista já havia negado a separação na última semana, quando fez uma publicação falando de amor próprio.

Em seguida, Tatá acabou de vez com os rumores ao exibir uma imagem da viagem abraçada a Rafa. “Papai e mamãe”, escreveu ela.

Há seis meses em quarentena, a humorista confessou que sente falta das viagens. “Doida para a gente viajar e a aeromoça reclamar com você que eu estava acabando com a comida do avião”, brincou com Paulo Gustavo mais uma vez.

Confira a publicação abaixo:





© 2020 . | Proibida a reprodução