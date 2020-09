Benfica eliminado da Champions League cria prejuízo milionário e deixa dupla do Flamengo mais longe

A eliminação do Benfica logo na terceira fase eliminatória da Champions League, antes mesmo de chegar à fase de grupos, causa um prejuízo financeiro imenso para a equipe portuguesa, que perdeu por 2 a 1 para o PAOK, na Grécia. E, ao mesmo tempo, deixa o Flamengo mais aliviado para manter duas de suas estrelas.



A pedido de Jorge Jesus, o Benfica mantinha ativo o interesse em Gerson e Bruno Henrique. Jornais portugueses informaram que o clube chegou a oferecer 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), mas a oferta foi recusada. O plano, então, era esperar a vaga na fase de grupos para embolsar mais dinheiro e tentar novamente.

O problema é que a eliminação, até certo ponto inesperada, prejudica a busca pelo volante e o atacante, que têm menos chance de se transferirem para Portugal. O Benfica já gastou 80 milhões de euros (R$ 500 milhões) em novas contratações, entre elas a do atacante Everton ‘Cebolinha’, e não vive situação confortável para investir novamente.

Se chegasse à fase de grupos, o Benfica embolsaria automaticamente 15,25 milhões de euros (R$ 95,3 milhões), prêmio da Uefa a todos os 32 clubes que alcançassem a marca. Mas a estimativa era até maior.

Em Portugal, fala-se em uma perda de até 70 milhões de euros (R$ 437 milhões), graças a dinheiro de televisão, acordos comerciais e também ganhos com torcida, caso os jogos voltassem a ter público.

Outras premiações da Champions League são por vitórias (2,7 milhões de euros ou R$ 16,8 milhões) e empates (900 mil euros ou R$ 5,6 milhões). A classificação às oitavas de final rende 9,5 milhões de euros (R$ 59,3 milhões), enquanto as vagas nas quartas, semi e final representam 10,5 milhões de euros (R$ 65,6 milhões), 12 milhões de euros (R$ 75 milhões) e 15 milhões de euros (R$ 93,7 milhões).

Esse é o tamanho do prejuízo do Benfica, que investiu pesado para contratar Jorge Jesus e cumprir as promessas de reforços feitas a ele. Agora, o time português vai disputar a Liga Europa, que premia os times da fase de grupos com “apenas” 2,92 milhões (R$ 18,2 milhões), insuficiente para buscar os reforços que o Mister deseja.

Bom para o Flamengo.