Beth Guzzo faz delação sobre Vou de Táxi, hit que impulsionou carreira de Angélica

A cantora Beth Guzzo, 45, participou de uma live com a ex-paquita Andréa Sorvetão e falou sobre o início da carreira na década de 1990. Filha do humorista e apresentador Valentino Guzzo (1936-1998), conhecido por ter vivido a personagem Vovó Mafalda, Beth comentou a trajetória artística.

Guzzo ainda falou sobre a possibilidade que teve de gravar Vou de Táxi, primeiro sucesso de Angélica, lançado em 1988. “Era gordinha e não tinha porte para o balé clássico. Fui gongada. Então, dançava em casa e pedia para minha mãe filmar. Colocava ventilador para o cabelo voar. Meu pai era muito bravo com as filhas, ciumento… Um dia ele me perguntou se eu tinha vontade de ser cantora. Respondi que era o sonho da minha vida“, contou.

Ainda conforme Beth Guzzo, o pai organizou o encontro entre ela e um diretor da gravadora. “Era o diretor da RGE. Ele me mostrou a versão original, em francês, de Vou de Táxi e falou que eu assinaria contrato e gravaria. Fiquei toda animada. Ele foi para o Rio numa segunda-feira, mas na terça-feira ele infartou e faleceu. A música foi para a Angélica, ela gravou Vou de Táxi. A música foi um divisor de águas na carreira dela“, revelou, deixando Sorvetão de boca aberta.

“Aliás, um beijo para Angélica e para a família dela. Adoro a Angélica de paixão. Meu pai falou para eu não ficar triste“, contou ao falar que lida com isso sem mágoas. Beth ainda contou que os aprendizados com o pai foram muitos….

“Além de fazer a Vovó Mafalda, meu pai foi diretor de muita gente, como Chacrinha, Bolinha, Flávio Cavalcanti, Raul Gil… Lembro que ele ensinava a fazer barulho de fogo, nos ensinava a chorar na TV“, rememorou.

Beth também salientou que sei pai era grande amigo de Silvio Santos. “Ele e o Silvio Santos chegaram a morar juntos na época da tristeza, quando não tinham dinheiro“, relatou ao citar que Valentino foi diretor do Homem do Baú no Show de Calouros.