Bianca Andrade e DJ Pedro Sampaio são flagrados juntos em projeto secreto

A digital influencer Bianca Andrade, mais conhecida com Boca Rosa, foi fotografada em um estúdio ao lado do DJ Pedro Sampaio. A empresária não chegou a comentar qual o motivo do encontro, mas, segundo informações do jornal Extra, os dois possivelmente irão gravar um feat.

Além disso, um detalhe no look dos dois deu uma pista. Na imagem, eles aparecem de roxo, mesma cor da identidade visual da segunda temporada do programa de Bianca no YouTube, prevista para estrear na próxima segunda-feira (7), às 20h.

Assim como na primeira temporada, estão previstos quatro programas. A novidade desta edição é o quadro Namastreta, que será apresentado por Bianca junto com o amigo e influencer Laddy Nada. Também Big Tablet – momento que a apresentadora faz uma ligação aleatória -, que passa a trazer sempre alguém do universo do humor.

Recentemente, a artista também decidiu dar uma repaginada no visual. Boca Rosa compareceu a uma Clínica de Estética Avançada em São Paulo para ajeitar o nariz, fazer um preenchimento nos lábios e uma harmonização facial.

“Eles fizeram meu botox na boca e uma rinomodelação, que deixou meu nariz empinadinho. Estou me cuidando aqui agora com eles a minha harmonização. Vim aqui para retocar e gostei muito. Eles são incríveis“, declarou ela, na época, através da ferramente Stories do Instagram.