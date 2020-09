Bianca Andrade surge trocando carícias com outra ex-BBB em vídeo ousado

Bissexuais assumidas, a digital influencer Bianca Andrade e a médica Marcela McGowan, ambas ex-BBBs, surpreenderam com um vídeo ousado publicado no Instagram.

Na ocasião, Boca Rosa surgiu trocando carícias com a colega de confinamento e foi sincera ao revelar o motivo, um novo quadro em seu canal no YouTube.

“O quadro mais esperado estará de volta no Boca a Boca 2 e as rainhas já estão prontas no tabuleiro”, escreveu na legenda, dividindo opiniões entre os internautas.

Para alguns, elas apenas usaram a bissexualidade para ganhar repercussão, mas a morena fez questão de rebater: “Mas pensa se fosse um homem e uma mulher?”.

“Seria biscoito ou divulgação de uma trabalho como muitos cantores fazem? É só pra gente pensar um pouquinho”, disparou, sem papas na língua.

Em outro comentário, uma fã escreveu: “Bianca é a ativa, não tem como negar, olhas a cara dela de dominadora, minha gente”. “Pense num vídeo difícil de gravar”, comentou Marcela.

Na mesma semana, Bianca Andrade foi fotografada em um estúdio ao lado do DJ Pedro Sampaio. A empresária não chegou a comentar qual o motivo do encontro, mas, segundo informações do jornal Extra, os dois possivelmente irão gravar um feat.

Confira: