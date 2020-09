Biel e Cartolouco armam plano para eliminar Carol na primeira roça de A Fazenda 12 · .

Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, chamaram Fernandinho Beat Box para uma conversa na área externa na tarde desta terça-feira (15) e expuseram o plano que armaram para tentar salvar os homens de A Fazenda 12. Como alvo, elegeram Carol Narizinho, que eles apontam como a mais fraca do elenco, com grandes possibilidades de ser eliminada na votação do público.

A dupla afirmou que a ideia original era votar em Lidi Lisboa ou em Raissa Barbosa, mas disseram ter mudado para salvar a pele de Fernandinho Beat Box, que atualmente está na baia com Luiza Ambiel, Mariano e Victória Villarim.

Biel e Cartolouco tentaram convencer Fernandinho de que ele é o nome mais provável da baia a ser indicado para a roça na noite de hoje. Pelas regras do jogo, o participante da casa que receber o maior número de votos do grupo tem que escolher alguém do quarteto confinado no estábulo para ocupar o terceiro banco da roça. O primeiro será por indicação da fazendeira Jakelyne Oliveira.

Os dois acreditam que ninguém irá votar em Luiza ou em Mariano. E Victória conquistou a imunidade em uma prova da semana passada. Fernandinho estaria com seu passaporte carimbado para a zona de eliminação. Confira a conversa:

Cartolouco: Pensando no cenário de que você será puxado para a roça. Porque a Victória está imune. Ninguém vai votar no Mariano. Sobram você e a Luiza. Supondo que a pessoa escolha você, a gente acha melhor e que seria mais fácil de voltar se fosse com a Carol. Vai de você, do que você acha que tem que fazer.

Biel: Mas acho que a gente tinha que ter tido essa conversa com você. Cartola, tem que falar com o Jota (JP Gadêlha).

Cartolouco: E com o Lipe (Ribeiro). E com o Juliano (Ceglia) também.

Biel: Eu falo com o Juliano.

Cartolouco: A gente ia votar na Raissa. A gente não vai mais por tua causa (disse, apontando para Fernandinho). Você foi o ponto de mudança da gente. Pensando nos cenários que podem acontecer. O que você não tá entendendo da parada da roça? Você está ciente de tudo? Tá difícil de entender?

Fernandinho: É um pouco confuso.

Cartolouco: Vamos lá. Hoje a Jake vai votar em alguém, certo? Aí depois vai ter a casa. A pessoa mais votada pelas 19 pessoas da casa vai escolher alguém da baia entre Mariano, você e Luiza para ir para a roça também. E o que a gente pensa é o seguinte. A Carol seria uma pessoa que você poderia eliminar tranquilo, num jogo tranquilo.

Fernandinho: Por quê?

Cartolouco: A Raissa é inteligente. Sabe falar, ela tem carisma. Fala pouco, mas quando fala vai bem. E essa defesa conta muito, aqueles 30 segundos ali. Entendeu mais ou menos?

Fernandinho: Sim.

Cartolouco: Moleque, não adianta. Tem que pensar. Não dá pra viver de brisa. Tem que fazer as coisas. Dói. O coração desmonta. Mas faz parte.

Fernandinho deixou o espaço em que conversava com a dupla, e Biel completou a estratégia de votar em Carol para a roça. “Se concentra agora em falar com o Lipe, porque ele [Fernandinho] vai falar com o Lucas, se ele quiser. Vamos falar nós dois juntos com o JP, e eu falo com o Juliano”, avisou o funkeiro.

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução