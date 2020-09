Biel e Lucas Cartolouco já lideram rejeição nas redes sociais · .

Menos de 24 horas após a estreia de A Fazenda 12, dois peões já conquistaram rejeição nas redes sociais. Lucas Strabko, o Cartolouco, e Biel já são alvos de campanhas de eliminação dos telespectadores que estão apenas esperando eles caírem na roça. O público, inclusive, comemorou a ida deles para a baia logo no primeiro dia.

O cantor já tem histórico com o cancelamento na internet. Em 2016, assediou uma jornalista durante entrevista e viu sua carreira, que estava no auge, chegar no fundo do poço em poucos dias. Biel admitiu que pretente usar sua participação no reality rural para refazer sua imagem, mas os internautas parecem não estar convencidos de uma mudança.

Antes mesmo de ser confirmado oficialmente pela Record, já circulavam no Twitter memes sobre “passar o pano” para Jojo Todynho caso ela perca a paciência e acabe dando uma surra em Biel. MC Mirella e Stéfani Bays também são cotadas para dar lições de moral sempre que o cantor quiser abrir a boca.

O Cartolouco, por sua vez, já havia se envolvido em algumas polêmicas antes de ser demitido da Globo. Porém, o que despertou a antipatia de uma parte do público nas redes sociais foi a sua “alta dose de energia”. Internautas se irritaram com o tom de voz e consideraram que as piadas feitas por ele foram um tanto quanto forçadas, assim como seu comportamento.

Para completar, a dupla gerou a primeira punição coletiva para os novos peões ao tomar banho no chuveiro da sede, sendo que essa é uma das coisas proibidas para quem está na baia. Eles, inclusive, foram rejeitados pelos próprios companheiros ao serem os mais votados para a “expulsão” do quarto.

Na enquete feita pelo ., Biel e Cartolouco também lideram a rejeição. O cantor está em primeiro lugar disparado, com quase 30% dos votos para ser o primeiro eliminado da edição. Em seguida está Strabko, com quase 10% da preferência do público para a saída de A Fazenda 12.

Confira abaixo as reações nas redes sociais:

biel e cartolocuo podem dar as mãos pq nossa Insuportáveis #AFazenda

— doug oliver (@dougoliverx) September 9, 2020

Esse perfil apoia a Jojo todynho espancar o mc Biel #AFazenda pic.twitter.com/NrvW2Wqeeg

— A Fazenda 12 (@AFazenda_melhor) September 9, 2020

Eu falando mal da Record o ano todo // Eu indo ver a Fazenda cm Jojo Todynho e Mirella rainhas pisando no Biel #AFazenda12 pic.twitter.com/ejP8kYmRwQ

— Jonathan Willian (@Jonathanwsg) September 7, 2020

Depois do BBB20: não assisto mais reality, chega! A Fazenda: a eu: fora biel

— Nazaré Amarga (@NazareAmarga) September 9, 2020

Jojo Todynho já chegou fazendo certo! Ninguém merece o Biel né? E vamos de dormir onde você merece. 🗣 #AFazenda #ForaBiel pic.twitter.com/elJSgHT5lS

— Matheus Pasquarelli (@mathpasquarelli) September 9, 2020

tá impagável a reação dos meus colegas de faculdade (me incluo nessa) com o lucas strabko (aka cartolouco) na #AFazenda12

e todos nós concordamos com o @chicobarney, é claro

— Marina Marini Balbino (de 🏡) (@maamarini) September 9, 2020

hoje meus colegas de faculdade de jornalismo estão abismados aqui – assim como eu – que um de “nós” está no reality A Fazenda. um nome que quando mencionavam vinha acompanhado de 3 fofocas e 2 polêmicas futuroh pic.twitter.com/LXpAqZNWFp

— sofi a (@sosampaio) September 8, 2020

CARTOLOUCO E BIEL tomando enquadro no primeiro programa já é sinal de um Brasil melhor.

— André Brandt (@andrebrandt) September 9, 2020

