Biel, MC Mirella e Mateus Carrieri estão em A Fazenda 12; veja a lista completa · .

Após meses de mistério e muitas especulações, a lista de participantes de A Fazenda 12 foi revelada ao vivo na Record na noite desta terça-feira (8), na estreia do reality show. Conforme antecipado pelo ., o funkeiro Biel foi mantido no elenco mesmo tendo quebrado uma cláusula contratual que previa eliminação e multa de R$ 100 mil.

Entre as surpresas, o rapper Fernandinho Beat Box, o ator Matheus Carrieri e a modelo Luiza Ambiel, que não haviam surgido em nenhuma lista de apostas dos principais veículos que cobrem o reality show.

Confira os nomes dos 20 participantes de A Fazenda 12:

Biel: Cantor

Carol Narizinho: Ex-panicat

Fernandinho Beat Box: Rapper

Jakelyne Oliveira: Miss Brasil 2013

Jojo Todynho: Funkeira

JP Gadelha: Bombeiro, famoso por participar do The Circle, da Netflix

Juliano Ceglia: Apresentador

Lidi Lisboa: Atriz

Lipe Ribeiro: Influenciador digital revelado no De Férias com o Ex, da MTV

Lucas Strabko: Jornalista demitido da Globo, conhecido como Cartolouco

Lucas Maciel: Ex-repórter do Pânico, conhecido como Lucas Selfie

Luiza Ambiel: Musa da banheira do Gugu

Mariano: Cantor

Mateus Carrieri: Ator

Mc Mirella: Funkeira

Raissa Barbosa: Vice-miss bumbum 2017

Rodrigo Moraes: Ator

Stéfani Bays: Influenciadora digital revelada no De Férias com o Ex, da MTV

Tays Reis: Cantora

Victória Villarim: Dançarina, famosa por ter sido casada com Eduardo Costa

