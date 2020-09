Biel revolta web ao criticar corpo de Jojo e xingar Luiza de desequilibrada · .

Os comentários realizados por Biel em A Fazenda 12 geraram revolta em uma parcela dos internautas. Na quinta-feira (10), o cantor falou pejorativamente sobre o corpo de Jojo Todynho, que foram considerados gordofóbicos pelos telespectadores. Além disso, xingou Luiza Ambiel de desequilibrada após uma discussão.

A edição do reality mostrou um VT no qual o funkeiro criticava a atriz após uma desavença nas atividades rurais. “A Luiza veio conversar comigo, aí cheio de gente no quarto, ela faz parecer que estamos brigando. O que ela quer? Toda hora faz isso. É pessoa desequilibrada”, opinou Biel para Lucas Strabko, o Cartolouco.

Em outra conversa com o ex-jornalista da Globo, o cantor falou sobre o corpo da dona do hit Que Tiro Foi Esse: “Chega em uma situação que é quase irreversível”. Cartolouco questionava Juliano Ceglia sobre o peso da cantora, quando Biel também comentou sobre a artista.

Nas redes sociais, as falas foram criticadas e geraram revolta nos fãs do reality. “Biel falando de pessoa ‘desequilibrada’. A gente conta ou deixa ele descobrir sozinho que o desequilibrado é ele mesmo?”, questionou Pedro Perin.

“O Biel falando que o corpo da Jojo precisa mudar. Logo ele que vive de plástica e botox”, comentou um usuário identificado como Mello.

Confira os vídeos e alguns tuítes sobre o caso:

Luiza desabafou sobre Biel com Jojo. Biel seguiu estressado com ela, e chamou de desequilibrada. #AFazenda12 pic.twitter.com/ZiOPcYGC3Y

— NTreality na #AFazenda12 🔥🤠 (@NTreality) September 11, 2020

Biel entrou no papo do corpo da Jojo e comentou que “chega uma hora que é quase irreversível” #AFazenda12 pic.twitter.com/nC2niXmNt0

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 10, 2020

biel podre irreversivel não é o corpo da jojo e sim sua cabeça podre seu lixo#AFazenda12 pic.twitter.com/oJzdvQandJ

— le with an e ||-// (@leticeu) September 11, 2020

o Biel falando que o corpo da Jojo precisa mudar logo ele que vive de plástica e botox #AFazenda12

— mello (@tuitamellox) September 11, 2020

Biel falando de pessoa “desequilibrada” ksksksksksk poxa negoh a gente conta ou deixa ele descobrir sozinho que o desequilibrado é ele mesmo?#Afazenda #AFazenda12

— Pedro Perin (@pedrooperin) September 11, 2020

biel querendo chamar alguém de “desequilibrada”, piada né #AFazenda12pic.twitter.com/BpxEJHW8El

— luiza (@jeongmars) September 11, 2020

Biel ainda tem a pachorra de chamar a luiza de Desequilibrada,sendo que desequilíbriado ali e ele!!#aFazenda12 pic.twitter.com/Kj3Wswfz1X

— Robson Vinicius (@RobsonV27) September 11, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows na TV, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#11 – Escala de ‘ranço’ em A Fazenda 12: Quem são os odiados e os favoritos?” no Spreaker.

© 2020 . | Proibida a reprodução