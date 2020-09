Biel xinga música de Anitta e diz que Mirella é melhor como artista · .

Sem medo de enfrentar a fúria dos fãs de Anitta, Biel classificou a música da funkeira como “bosta” durante a primeira festa de A Fazenda 12. Na madrugada deste sábado (12), ele engatou uma longa conversa com MC Mirella sobre suas carreiras e disse que sua amiga era uma artista melhor que a dona do hit Show das Poderosas.

“Olha que bosta de música”, disse Biel a Mirella e a Lucas Strabko, o Cartolouco, enquanto tocava ao fundo Desce Pro Play, sucesso recente de Anitta, feito em parceria com MC Zaac e Tyga. “Olha como a rapaziada vibra”, acrescentou ele, com um semblante tenso, demonstrando irritação.

Ele ainda afirmou que Mirella, com quem já teve um affair antes do reality show da Record, é uma artista melhor que Anitta. “Parça, você é maior que isso. Tá ligado?”, questionou o funkeiro.

“Muita gente fala, mas mano, eu vou…”, respondeu Mirella, que teve a fala interrompida, pois o aplicativo PlayPlus tirou o foco do trio e não exibiu sua resposta por completo.

Biel ainda disparou uma enxurrada de críticas a Luck Muzik, filho de Mr. Catra. Eles dividiram os mesmos empresários e produtores até pouco antes de entrar em A Fazenda, e revelou sua irritação com o rival.

No desabafo, ele afirmou que a música Ok, feita por Luck em parceria com o rapper Derek, é ruim e que nunca irá estourar em lugar nenhum.

Confira o momento em que Biel classifica como “bosta” a música de Anitta:

Anitters está nas mãos de vocês #AFazenda12 pic.twitter.com/499naGFaFX

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 12, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução