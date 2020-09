Black Friday 2020 deve agitar setor de eletrônicos e celulares

Mesmo com a alta do dólar, e em meio a pandemia de COVID-19, a expectativa do varejo é que a Black Friday 2020 seja um período aquecido do mercado, principalmente nos setores de smartphones e eletrônicos. Setores que oscilaram bastante em 2020.

A pandemia fez o habito de consumo dos brasileiros mudar, mas com a flexibilização nas medidas de isolamento e retorno das atividades comerciais, especialistas indicam que o já tradicional evento de compras do fim do ano deve movimentar bastante o mercado.

PCs que tiveram queda nas vendas de 12% devem voltar a atrair os consumidores.Fonte: Reprodução/ Pixabay

O novo normal

Como todos têm passado mais tempo em casa, o setor de eletrônicos deve ser um dos que mais vão atrair consumidores ávidos a voltar a de fato consumir. Os smartphones, que já estão em alta mesmo em meio à crise sanitária, também devem agitar o varejo, pois se tornaram mais que essenciais nesse período de isolamento, tanto para comunicação, quanto para acesso a diversos serviços ou mesmo aulas online.

Os setores de games, com a chegada de novos consoles e também o setor de informática, também aparecem com itens muitos procurados no varejo online. Vale ressaltar ainda, que como ainda existem restrições para acesso a lojas físicas, especialistas esperam que em 2020 a Black Friday tenha um grande impacto no varejo online, já que a alguns meses o setor vem ganhando força dada as restrições sanitárias impostas a lojas físicas.