Blackish ganha spin-off com trama focada no personagem de Laurence Fishburne · .

Comédia três vezes indicada ao Emmy, Blackish vai ganhar mais um derivado. Intitulada Oldish, a nova série será protagonizada por Laurence Fishburne e Jenifer Lewis e já está em desenvolvimento pela ABC. Com a confirmação da produção, sobe para três o número de spin-offs descendentes da franquia.

De acordo com o site Hollywood Reporter, a série levará Earl (Fishburne) e Ruby Johnson (Jenifer) para as ruas de Los Angeles enquanto tentam dar uma segunda chance para o amor. Em seu novo bairro, o casal se relacionará com personagens jovens e velhos enquanto buscam reconstruir o seu casamento.

Além de protagonizar, os atores também servirão como produtores do derivado. Kenya Barris, criador da série original, também está envolvido como produtor executivo e roteirista de Oldish.

A nova série marca o retorno de Barris em produção do ABC Studios após assinar um acordo milionário com a Netflix para criar e produzir conteúdos originais para a plataforma. Além de Blackish, a emissora também exibe o spin-off Mixedish, ainda inédito no Brasil. Grownish, primeiro filhote produzido da franquia, é exibido nos EUA pelo canal pago Freeform e está disponível para o público brasileiro na Netflix.

