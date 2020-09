Blog como estratégia de marketing – O que você precisa avaliar?

Gerar conteúdo em Blog

Dentre as estratégias existentes no marketing digital, uma das mais utilizadas é o marketing de conteúdo.

Entretanto, gerar conteúdo pode não ser algo tão simples.

Os conteúdos precisam seguir regras para que sejam direcionados ao público-alvo e gerar leads para a sua marca.

Uma das táticas mais aderidas nos últimos tempos é o conteúdo gerado em blogs. Haja vista o número de pessoas que pesquisam na internet antes de consumir um produto ou serviço.

Todavia, gerar conteúdo requer que as regras de validação do ranqueamento do Google sejam seguidas.

No entanto, essas validações são relacionadas e requerem vários pontos de atenção. Dentre as regras de validação do Google, alguns pontos de atenção precisam revistos antes de sua publicação seguir rumo aos leitores.

SEO

O SEO é um conjunto de elementos que precisam ser seguidos para gerar ranqueamento. Entretanto, as regras do SEO são variadas, e complementares entre si.

Não se apague somente ao conceito de palavra-chave, embora esse ponto seja importante, precisa ter relevância sobre o conteúdo gerado.

Relevância

O ranqueamento do Google consegue fazer uma espécie de “leitura” do conteúdo, e considera a relevância.

Os algoritmos do Google procuram palavras e avaliações de usuários, além de todos os outros apontamentos. Sendo assim, atente-se ao quanto está falando sobre o foco do seu tema.

Backlinks

Outro ponto de atenção para quem está gerando conteúdo em blogs são os backlinks.

Precisam ser positivos para gerar ranqueamento.

Pontos correspondentes aos backlinks positivos:

Links oriundos de sites que possuem autoridades;

Relevância do conteúdo do site e correlação com o seu conteúdo;

Hospedagem do site linkado;

Verifique a hospedagem do seu site também (isso é muito importante).

Cuidado com links quebrados, páginas inexistentes, conteúdos desconexos.

Antes de pensar em gerar conteúdo verifique todas as regras envolvidas. Sem as devidas análises, o seu conteúdo não gerará tráfego, sendo assim, não estará fazendo parte de uma estratégia do seu marketing digital.