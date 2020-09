Blue Origin testa tecnologias da NASA para futura missão à Lua

A próxima missão New Shepard da Blue Origin, que deve decolar nesta sexta-feira (25) do Texas, nos Estados Unidos, vai testar algumas tecnologias em desenvolvimento pela NASA, previstas para serem usadas no programa Artemis, que marcará a volta do homem à Lua, em 2024.

Batizada de NS-13, esta missão levará 12 cargas úteis. Entre elas, está um conjunto de sensores desenvolvidos pela agência espacial americana, montados no exterior da espaçonave da empresa de Jeff Bezos. Os equipamentos vão testar tecnologias que devem facilitar pousos em diferentes regiões da superfície lunar.

Conforme a Blue Origin, o experimento verificará como os sensores, computadores e algoritmos trabalham em conjunto para permitir um pouso autônomo, o mais próximo possível do local designado. A expectativa é de que o sistema leve as futuras missões a locais impossíveis de chegar durante as missões Apollo.

A missão é de grande importância para os próximos passos da NASA em direção à Lua.Fonte: Blue Origin/Divulgação

Algumas das outras cargas que estarão a bordo da NS-13 são um sistema de cultivo de plantas em microgravidade, desenvolvido para ajudar na dieta dos astronautas em missões mais longas, e uma engrenagem preparada para oferecer às sondas novas formas de ancoragem em asteroides e pequenos objetos espaciais.

Lançamento indefinido

A missão suborbital da Blue Origin estava programada para acontecer nesta quinta-feira (24), às 12h (horário de Brasília). Mas devido às más condições climáticas na região, o lançamento precisou ser adiado para as 14h.

Depois disso, um problema com a fonte de alimentação dos experimentos fez a companhia cancelar o lançamento na quinta. Por enquanto, não foi confirmada a data nem o horário da nova tentativa de voo da New Shepard.

Porém, o site que mostrará o lançamento da missão ao vivo (link abaixo) indica uma nova transmissão na sexta-feira, a partir das 11h30 (horário de Brasília), dando indícios de que a decolagem pode ocorrer nesta data. A NASA TV também exibirá o evento ao vivo.