Bolsonarista protocola ação no Ministério Público contra Felipe Neto

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Nikolas Ferreira conseguiu fazer com que o termo “MPNoFelipeNeto” se tornasse um dos assuntos mais comentados do Twitter, nesta sexta-feira (4). Isso porque o bolsonarista anunciou que fez uma representação no Ministério Público Federal contra Felipe Neto.

Segundo ele, o objetivo é que seja apurado uma suposta violação na Constituição Federal, Código Penal ou ao Estatuto da Criança e do Adolescente por parte do influenciador.

Nikolas Ferreira revelou que usou como base nos documentos vídeos com a brincadeira “Casa, Mata ou Trepa”. “Ele não pode simplesmente se safar dessa. […] Ele processa as pessoas como uma forma de intimidação, mas isso não vai colar com a gente”, disparou o apoiador de Bolsonaro.

Felipe Neto ainda não se posicionou sobre o assunto. No entanto, nesta semana, o famoso revelou que perdeu uma campanha que lhe renderia R$ 2 milhões.

De acordo com o próprio influenciador, o seu nome foi vetado na empresa por causa de seu posicionamento político. Apesar do desabafo, o empresário não citou o nome da organização e não deu detalhes da campanha.

“Hoje recebi a notícia de que uma campanha que já tinha sido aprovada foi vetada pelo board de sócios da empresa por causa do meu posicionamento político. Era uma campanha de 2 milhões de reais”, iniciou o famoso.

Felipe Neto ainda avisou: “Um dia vocês vão saber dos detalhes dessas histórias todas e todos os detalhes de bastidores”.

“Não precisam comemorar, gado, o dinheiro não me fará falta, graças a Deus… A maior parte iria pra institutos e doações, anyway. Mas eu to anotando e salvando todas as histórias e os nomes. Isso tudo será exposto em algum momento”, disparou o youtuber.

Representei o @felipeneto no Ministério Público Federal. Que a justiça seja feita. pic.twitter.com/44oDhz9UaI — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 3, 2020