Bolsonaro culpa auxílio emergencial por alta do arroz: ‘Estão consumindo um pouco mais’

Em live feita nesta sexta-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) associou a alta no preço do arroz ao auxílio emergencial. Na última quarta-feira (09), o Ministério da Economia afirmou que o Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) irá zerar a alíquota do imposto de importação do alimento até o fim do ano.

Durante a live, Bolsonaro afirmou que a alta do dólar incentivou a exportação do arroz e aumentou o valor no Brasil. Novamente, o presidente criticou o isolamento social. “Sempre falamos que isso ia acontecer. Imagina se os produtores de arroz tivessem ficado em casa? A OMS está falando o que eu falei lá atrás e apanhei igual cão sarnento”, disse ele.

Você Pode Gostar Também:

“Por que o arroz subiu de preço? Com o auxílio emergencial, o pessoal começou a consumir um pouco mais. Realmente ajudou a desaparecer um pouco essa mercadoria das prateleiras”, continuou Bolsonaro.

O presidente também afirmou que não irá tabelar o preço do arroz e citou experiências malsucedidas no Brasil e na Venezuela. Para Bolsonaro, deve valer “a lei da oferta e da procura”. Ele também afirmou que anda tendo conversas com ministros e o presidente do Banco Central sobre a alta do dólar. “Converso sempre para ver o que a gente pode fazer para o dólar não subir tanto, o que o governo pode fazer legalmente, obedecendo as regras do mercado”, disse ele.

Ainda durante a live, Bolsonaro falou para os eleitores pedirem auxílio emergencial para os governantes que defenderam o isolamento social, que foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).