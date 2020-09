Bolsonaro desconfia de ‘infiltrados do PT’ em sua equipe da Economia

Presidente desconfia que alguns membros da equipe econômica podem estar sabotando o governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está desconfiado de dois integrantes de sua equipe econômica. De acordo com a revista Veja, o presidente desconfia dos secretários Waldery Rodrigues Junior e Marcelo Guaranys.

Após influência de assessores militares, Bolsonaro acredita que pode haver auxiliares de Paulo Guedes, seu ministro da Economia, sabotando o governo nos bastidores. “Esses caras ficam vazando tudo. Esses caras trabalhavam com o PT. O Waldery, o Guaranys… Isso tudo é petista e querem me ferrar”, disse o presidente a um aliado no Palácio do Planalto, segundo a Veja.

Marcelo Guaranys é o secretário-executivo da Economia do governo Bolsonaro. Durante o governo de Dilma Rousseff (PT), ele trabalhou como diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Já Waldery Rodrigues foi pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e exerceu cargos na área econômica de governos anteriores. Tanto Guaranys quanto Rodrigues são servidores públicos de carreira.

A desconfiança do presidente aumentou após Waldery Rodrigues conceder entrevista ao G1 e ao jornal Valor Econômico afirmando que a equipe do governo estava cogitando congelar aposentadorias e pensões para bancar a criação do programa Renda Brasil. Irritado, Bolsonaro quis demitir Waldery Rodrigues. Mas Paulo Guedes conseguiu fazer o presidente mudar de ideia.