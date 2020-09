Bom Dia Brasil ignora e não reage às acusações de Crivella contra a Globo

O Bom Dia Brasil, da Globo, preferiu ignorar as declarações do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), que rebateu as denúncias expostas pela emissora. Na edição do telejornal desta quarta-feira (2), o canal disse que o político não comentou sobre o caso durante uma live que fez em rede social.

Porém, horas depois da transmissão, Crivella publicou um vídeo em que fez acusações fortes contra o canal carioca, que não comentou as declarações. Entre outras coisas, o político declarou que a empresa atua como “partido político de oposição”.

Depois da reportagem, Ana Paula Araújo ainda leu uma nota: “A Prefeitura do Rio mandou uma nota conjunta em nome dos citados na reportagem. Afirmou que funcionários ficam na porta dos hospitais para esclarecer a população e lamentou que o Ministério Público tenha recebido a denúncia e afirmou que tem o propósito de continuar trabalhando em benefício da população”.

Conforme informou o RD1, Marcelo Crivella disparou: “No dia 6 de janeiro de 2020, entreguei ao presidente Bolsonaro uma denúncia de gravíssimos fatos praticados no fim do ano passado pelas Organizações Globo, que atuam como verdadeiro partido político de oposição, que disseminavam falsamente o caos na saúde e o pior, que o Hospital Albert Schwartz e o Pedro II estariam com atendimentos suspensos. Uma inacreditável fake news, porque esses hospitais nunca fecharam um minuto sequer”.

“Desde então, cidadãos comparecem às portas de unidades de saúde para esclarecer e orientar os usuários, evitando, assim, que alguém seja manipulado pelas falsas informações da Globo e corra o risco de morte”, acrescentou o político em vídeo.

O prefeito também disse que o termo “Globolixo” não ocorre apenas nas portas dos hospitais. “Portanto, não cabe a mim a acusação de que seria responsável por esse constrangimento que a Rede Globo sofre durante as suas reportagens”, afirmou.