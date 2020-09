BOMBOU! Colapso dos Clippers, Benfica distante de Gerson e Bruno Henrique e suspensão de Neymar

A quarta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Na noite da terça-feira, o Los Angeles Clippers foi surpreendido e eliminado pelo Denver Nuggets depois de estar vencendo a série melhor de 7 por 3 a 1. O “colapso” dos Clippers foi o grande assunto da NBA na quarta.

O Benfica de Jorge Jesus sonha com Gerson e Bruno Henrique, mas a eliminação precoce na Champions League pode ter deixado o sonho mais distante.

Por fim, Neymar foi punido pela expulsão diante do Olympique de Marseille. O camisa 10 do Paris Saint-Germain foi expulso após agredir o zagueiro Álvaro González, a quem o brasileiro acusou de racismo, e foi suspenso com 2 jogos.

Tudo que BOMBOU nesta quarta-feira

Messi foi enganado pelo Barcelona e é ‘um morto em cima da mesa’ para Koeman, avalia técnico

NBA: O novo colapso do ‘primo pobre’ Los Angeles Clippers em sua história de 50 anos

Sem brio, sem fome, sem título: os Clippers cavaram sua própria cova e jogaram seu futuro fora

Neymar é punido com suspensão por dois jogos após expulsão polêmica em clássico

Benfica eliminado da Champions League cria prejuízo milionário e deixa dupla do Flamengo mais longe

Adebayo: quem é o responsável por toco absurdo que chocou a NBA em vitória do Heat sobre Celtics

Técnico do Barcelona pediu Lukaku para substituir Suárez e ainda tem lateral do Ajax na mira, diz imprensa

Corinthians ainda não foi ao mercado por novo técnico e espera ganhar ‘fôlego’ com Coelho