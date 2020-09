BOMBOU! Convocação de Tite, bastidores pós-goleada fervendo no Flamengo e discussão nos Celtics

A sexta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Saiu a primeira convocação de Tite para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022! Nesta sexta-feira, o comandante anunciou os convocados da seleção brasileira com novidades como Gabriel Menino, do Palmeiras, e Bruno Guimarães, do Lyon.

A goleada por 5 a 0 sofrida para o Independiente del Valle pela Conmebol Libertadores abriu feridas e agitou bastante os bastidores do Flamengo, que estão fervendo e o clube “prende o fôlego” no Equador.

Outro bastidor que está agitado é o do Boston Celtics. Depois da derrota para o Miami Heat que deixou a equipe celta 2 a 0 atrás na série da final da Conferência Leste, Marcus Smart e Jaylen Brown discutiram e precisaram ser separados.

Seleção brasileira: Gabriel Menino é a novidade da convocação, que também tem Neymar, Jesus, Firmino e Alisson

Tite, sobre ausência de Bruno Henrique na seleção: ‘Estar em forma é responsabilidade do atleta’

Tite explica por que convocou Gabriel Menino como lateral, enquanto ele é volante no Palmeiras

Flamengo: Bastidores pós-goleada na Libertadores fervem, Braz agenda entrevista, e clube prende fôlego no Equador

Flamengo: Domènec revive pressão que recebeu nos EUA após também sofrer goleada

Bayern dá espetáculo circense e inicia nova temporada da Bundesliga humilhando Schalke por 8 a 0

Liverpool anuncia contratação de Thiago Alcântara, ex-Bayern e Barcelona

No Bola da Vez, Rogério Ceni fala sobre queda do Cruzeiro: ‘Uma pessoa em especial é culpada’

Cruzeiro: como um suco de graviola fez Daniel Guedes ficar quase um ano sem jogar

Torcedores do Benfica se derretem por ‘estratosférico’ Everton Cebolinha: ‘Craque’, ‘de outro mundo’ e ‘melhor que Di María’

NBA: Marcus Smart e Jaylen Brown discutiram e precisaram ser separados após derrota do Boston Celtics, diz site