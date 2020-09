BOMBOU! Corinthians demite Tiago Nunes, guia da Premier League e Barcelona comenta situação de Messi

A sexta-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Tiago Nunes não é mais técnico do Corinthians. Depois de perder o dérbi com o Palmeiras por 2 a 0 na Neo Química Arena, o comandante foi desligado da função nesta sexta-feira. Dyego Coelho, atual técnico do sub-20, será o interino até a equipe alvinegra achar um substituto.

A Premier League está voltando, fã de esporte! No sábado, a bola começa a rolar para a temporada 2020/2021 da Inglaterra e o ESPN.com.br preparou um guia imperdível para você ficar por dentro de TUDO que precisa saber para ser um especialista no Inglês!

Uma semana após a entrevista do ‘fico’ de Messi, o Barcelona finalmente se posicionou sobre a decisão de seu camisa 10. Pau Vilanova, vice-presidente institucional do Barça, falou sobre a situação em entrevista e demonstrou felicidade pelo prosseguimento de Messi no Camp Nou.

