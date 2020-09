BOMBOU! Ex-Flamengo critica Dome, Corinthians mais perto de Cazares e a bronca de Klopp

A segunda-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Nesta segunda, Alejandro Mancuso, que atuou pelo Flamengo em 1995, concedeu entrevista ao ESPN.com.br e detonou Dome e disse que “Braz e Spindel foram enganados”. O argentino também criticou bastante Jorge Jesus, a quem acusou de “ter saído pela portas dos fundos”.

O Corinthians está cada vez mais próximo de acertar a contratação de Juan Cazares. Em entrevista ao jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola, Alexandre Mattos confirmou que não haverá cobrança do Atlético-MG na rescisão contratual do meia, que deve ficar livre para assinar com o clube paulista, com quem já está apalavrado.

Na Premier League, Jurgen Klopp voltou a ser personagem de uma bela história. Durante a vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, o técnico do Liverpool chegou a dar uma bronca em alguém do seu banco de reservas que comemorou a expulsão do zagueiro Christenses, dos Blues.

Tudo que BOMBOU nesta segunda-feira!

Por que Brasil perdeu Thiago Alcântara, que já estreou com recorde no Liverpool, para a Espanha?

Flamengo: ex-volante diz que Jesus saiu pela porta dos fundos e detona Dome: ‘Braz e Spindel foram enganados’

Flamengo tentará liberação de jogadores com COVID-19 para jogo contra o Del Valle no Maracanã

Corinthians e Cazares se acertam, e Atlético-MG dá negócio como fechado para economizar mais de R$ 2 milhões

Klopp deu bronca no próprio banco em vitória do Liverpool sobre Chelsea: ‘Está louco? Não fazemos isso’

Negociação Palmeiras-Grêmio por Jean Pyerre: Interesse verde, jogo duro tricolor, Renato ‘sem palavras’

São Paulo: como repercutiram nos bastidores os vídeos de Daniel Alves em festa com amigos

Luis Suárez se aproxima de acordo para deixar o Barcelona e fica mais perto do Atlético de Madrid

Corinthians avalia cláusula para se proteger de comportamento de Cazares fora de campo