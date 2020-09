BOMBOU! Gabriel Veron o ‘mais valioso’, James Rodriguez no Everton e Leonardo abrindo o jogo no PSG

A segunda-feira foi recheada de notícias bombásticas no mundo do esporte, no dia da Independência do Brasil.

Uma das principais delas é de Gabriel Veron, joia do Palmeiras que ajudou na vitória de virada no fim de semana sobre o Red Bull Bragantino e que se tornou o jogador mais valioso do país mesmo sem tantos minutos como profissional.

Na Europa, o Real Madrid e Everton acertaram a transferência do meia James Rodriguez para o clube inglês em um contrato de dois anos.

Também na Europa, o diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, abriu o jogo sobre o clube francês, falando sobre a saída de Thiago Silva, bem como as situações de Neymar e Mbappé.

Palmeiras: Com 535 minutos como profissional, Gabriel Veron é o jogador ‘mais valioso’ do Brasil

Palmeiras descarta empréstimo de Ferreira, do Grêmio, e aceita apenas pagamento por Diogo Barbosa

James Rodriguez deixa o Real Madrid oficialmente e é anunciado pelo Everton

Mbappé, Neymar, Messi e saída de Thiago Silva: Leonardo abre o jogo sobre o PSG

Barcelona: Ansu Fati terá camisa da equipe principal e multa de R$ 2,5 bilhões

Margem de erro do VAR pode ser de 10 cm a meio metro, explica especialista em tecnologia de rastreamento

Prêmio ESPN Bola de Prata: Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Rafael, do Atlético-MG, entram na seleção ideal

Phil Foden, do City, e Greenwood, do United, teriam levado mulheres à concentração da Inglaterra e ficam fora de jogo da Liga das Nações