BOMBOU! Negociação de Thiago Neves com o Atlético-MG, polêmica com Neymar e Jesus eliminado da Champions

A quase contratação do Atlético-MG do meia Thiago Neves, ex-Cruzeiro, segue dando o que falar em Minas Gerais. A torcida do Galo, mesmo com o negócio “melado” devido a rejeição dos fãs, foi protestar.

O caso de racismo sofrido por Neymar no jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha no último fim de semana também teve mais desdobramentos.

Também na Europa, Jorge Jesus já deu adeus à Champions League direto na primeira fase preliminar com o Benfica.

Veja as principais notícias desta terça-feira:

Tio de zagueiro do Olympique revela insultos de Neymar: ‘Ganha quatro euros por ano’

Vasco ganha concorrência e só ficará com Benítez se pagar mais de RS 20 milhões ao Independiente

Na estreia de Jorge Jesus, Benfica perde para o PAOK com Cebolinha e Pedrinho titulares e está fora da Champions

Barcelona faz outra proposta para tentar se livrar de Luis Suárez, diz jornal catalão

Corinthians: Andrés explica por que ‘mudou de ideia’ para demitir Tiago Nunes e diz o que quer para novo técnico

Barcelona: Pjanic é apresentado com a camisa 8 e elogia Messi como ‘provavelmente o melhor jogador da história’

Thiago Neves no Atlético-MG: Mattos explica ‘oportunidade de mercado’, fim do interesse e pede desculpas à torcida