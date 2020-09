BOMBOU! Reforços para gigantes europeus, oferta recusada do Flamengo e ‘problemas’ de Klopp no Liverpool

A terça-feira foi agitada no mundo do esporte e o ESPN.com.br traz tudo que de melhor aconteceu para você, fã de esporte!

Devido à pandemia da COVID-19, a janela de transferências das principais ligas da Europa mudou completamente e fechará em 5 de outubro. Ou seja, falta menos de um mês para os principais clubes europeus reforçarem seus elencos e a ESPN traz uma lista das melhores opções para cada clube, como, por exemplo, Cavani no Real Madrid.

O Flamengo recusou R$ 188 milhões por Bruno Henrique e Gerson, de acordo com o jornal português A Bola. Segundo a publicação, o Benfica fez as duas propostas e o clube rubro-negro não aceitou. Os portugueses, porém, insistem no negócio.

Faltam quatro dias para o Liverpool estrear na Premier League diante do Leeds United, em 12 de setembro. O técnico Jurgen Klopp, porém, não está satisfeito com o andamento das coisas na preparação para a luta pelo bicampeonato. O alemão teve problemas no retiro planejado para a equipe, nos amistosos preparatórios e nas mudanças de elenco.

Veja tudo que BOMBOU nesta terça-feira

De Cavani no Real a ‘sucessor’ de Messi e Suárez: 13 reforços que os gigantes da Europa deveriam fechar

Sonho com Thiago Silva, projeto para Benzema e Depay no Barcelona: Juninho revela planos para futuro do Lyon

Jornal diz que Flamengo recusou R$ 188 milhões por Bruno Henrique e Gerson, mas Benfica não desiste

Não é Vinícius Jr.: jornal diz qual é o único jovem do Real Madrid que ‘aguenta a comparação’ com Ansu Fati

Barcelona: Koeman muda hábitos, aumenta carga de treino e já é chamado de ‘sargento’ no clube

Cruzeiro procura Rogério Ceni após demitir Enderson, mas técnico descarta deixar o Fortaleza, diz rádio

PSG tem seis ‘intransferíveis’, com Mbappé e Neymar entre eles, e pode fazer caixa com jovens, diz jornal

Ex-Santos, Rafael Cabral vira destaque na Inglaterra e revela conversas com times da Premier League

Menos de um mês para resolver três problemas: jornal lista missão de Klopp no Liverpool

US Open: Juíza atingida por bolada de Djokovic é até ameaçada de morte, e sérvio pede apoio a ela