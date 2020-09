Borat 2: sequência abordará relação entre Trump e Epstein

Depois de alguns rumores, a produção de Borat 2 foi não apenas confirmada, mas já está concluída. De acordo com o Collider, o protagonista Sacha Baron Cohen já finalizou o filme e realizou uma primeira exibição para um público bastante restrito.

Sequência de Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, desta vez o filme abordarará a relação entre o presidente Donald Trump e o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Há alguns meses, surgiram alguns vídeos na internet que mostravam o que parecia ser a gravação do filme, alimentando os boatos sobre a produção.

Ainda segundo o Collider, desta vez Borat acredita já ser famoso e terá que criar uma outra identidade, pois não quer ser reconhecido. Outros detalhes sobre a trama ainda não foram divulgados. Também não há informações sobre quem ficará com a direção, sobre o restante do elenco ou quando o filme deve ser lançado.

Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América foi lançado em 2006 e se tornou um grande sucesso na carreira de Cohen. O filme teve um orçamento estimado em US$ 18 milhões e faturou pouco mais de US$ 260 milhões.