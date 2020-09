Boruto traz de volta um dos shinobis mais eletrizantes da história

À medida que o anime Boruto: Naruto Next Generations avança, alguns rostos de velhos conhecido vão retornando à trama. No episódio mais recente, o 163 “Os Perseguidores”, foi a vez de Omoi, um dos shinobis mais eletrizantes da história. Isso segue a tendência da volta de muitos personagens após o final da Quarta Grande Guerra Ninja.

Omoi retorna para fazer frente a um membro da organização secreta Kara. No último episódio, membros da Kara estavam indo na mesma direção que o Time 7 de Boruto: as florestas do País do Silêncio em busca dos ninjas que roubaram as células de Hashirama.

Fonte: Crunchyroll/DivulgaçãoFonte: Crunchyroll

O encontro dos esquadrões

Quando vimos Omoi da Vila Oculta da Nuvem pela última vez, ele era o guarda-costas de Darui, então Quinto Raikage. Agora, Omoi e seu esquadrão também procuravam pelo paradeiro das células de Hashirama, quando reconheceram Boruto e o time da Vila Oculta da Folha.

Eles tinham a firme convicção de que Boruto era o responsável pelo assassinato da Rainha Sakuya. Quando ficam sabendo que tudo não passou de uma armação para incriminá-lo, a ameaça de luta se transforma numa confraternização.

Porém, quando os dois esquadrões começam a unir suas forças, são surpreendidos pela chegada sorrateira de Deepa, a versão “Coringa” da Kara. Naturalmente, Deepa os confronta pois sua organização deseja espalhar o DNA e criar criaturas semelhantes a zumbis por toda a Terra.

O confronto com Deepa

Ordinary attacks won’t work on Deepa! ?????? pic.twitter.com/w5eef9Wsgs — BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS (@Boruto_EN) August 31, 2020

Revelando-se pela primeira vez sem a sua capa, o odioso vilão confessa que já matou todos que descobriram a sua identidade. Nesse instante, Omoi diz a Boruto para prosseguir na busca dos ladrões das células, pois ele e seu esquadrão darão conta de lidar com Deepa.

Infelizmente, isso não acontece, pois, quando Omoi libera o seu golpe de lâmina “Decapitação da Lua Crescente no Estilo Nuvem”, ele descobre que a pele de Deepa não pode ser penetrada. Se esse poderoso golpe, capaz de cortar quase tudo, não puder ser utilizado, nem liberar raios, Omoi fica meio que neutralizado.

Mesmo ameaçado, Omoi continua sendo um dos shinobis mais adaptáveis a duras situações, tanto que até Naruto e Sasuke reconhecem que não gostariam de enfrentá-lo. Portanto, se há alguém capaz de derrotar o maluco da Kara, esse alguém é Omoi.