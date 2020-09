Botafogo e Santos desperdiçam muitas chances e empatam por 0 x 0

Botafogo e Santos fizeram um raro empate por 0 a 0 bom de assistir neste domingo, no estádio Nílton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes procuraram o ataque durante quase todo o jogo, e despediçaram muitas chances claríssimas de balançar as redes – também muito graças ao bom trabalho dos goleiros Gatito Fernández e João Paulo.



O resultado acaba sendo ruim para ambos, já que o Bota segue na zona do rebaixamento, em 18º lugar, enquanto o Peixe fica em 7º e perde grande chance de colar na ponta da tabela.

Em campo, os dois times fizeram um 1º tempo bastante ofensivo e movimentado, com boas chances para os dois lados.

As melhores oportunidades acabaram sendo do Peixe, que ameaçou a meta de Gatito Fernández com batidas de Carlos Sánchez e Arthur Gomes.

O Bota, por sua vez, ameaçava mais quando descia em contra-ataque, apostando na velocidade de Kalou e Mateus Babi.

A etapa inicial ainda foi marcada por um lance curioso: nos minutos finais, Caio Alexandre dividiu forte com Pituca e levou cartão vermelho direto.

No entanto, a arbitragem revisou o lance no VAR, viu que o lance não foi tão grave assim e cancelou a expulsão, dando apenas amarelo.

O 2º tempo seguiu frenético, com os dois times atacando muito e dando muito trabalho a Gatito e João Paulo.

Cuca foi o 1º a mexer no time, tentando buscar a vitória com Taílson e Kaio Jorge nos lugares de Jean Mota e Raniel.

Do lado botafoguense, Paulo Autuori respondeu sacando Fernando e Davi Araújo e ingressando Barrandeguy e o japonês Honda.

As equipes seguiam no ataque, e Kaio Jorge teve grande oportunidade aos 29, quando ele cabeceou tirando tinta da trave de Gatito.

Cinco minutos depois, o mesmo Kaio Jorge fez ótimo pivô na área, girou e bateu forte, mas acabou errando por pouco.

Ivonei ainda teve a bola do jogo nos acréscimos, livre na grande área, mas acabou chutando em cima de Gatito, que saiu para abafar.

A falta de pontaria acabou imperando até o final, e a partida terminou mesmo no 0 a 0, apesar dos muitos chutes a gol.

Lance de jogo entre Botafogo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro Getty Images

Botafogo 0 x 0 Santos

GOLS: Nenhum

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Fernando (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís (Rafael Souza); Rentería, Davi Araújo (Honda) e Caio Alexandre (Rafael Forster); Rhuan, Kalou e Matheus Babi Técnico: Paulo Autuori

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez (Ivonei) e Jean Mota (Taílson); Marinho, Arthur Gomes (Lucas Lourenço) e Raniel (Kaio Jorge) Técnico: Cuca

O Santos finalizou 8 vezes no 1º tempo, contra 4 do Botafogo

O Santos fez apenas 4 faltas no 1º tempo, contra 8 do Botafogo

O Santos teve 52% de posse de bola no 1º tempo, mesmo fora de casa

O Santos terminou o jogo com 21 finalizações, contra 7 do Botafogo

Das 21 finalizações do Santos, apenas 6 foram no gol

O Santos terminou o jogo com 56% de posse de bola

O goleiro Gatito Fernández terminou o jogo com 6 defesas difíceis

Classificação

– Botafogo: 18º lugar, com 10 pontos

– Santos: 7º lugar, com 16 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana, pelo Brasileiro.

Domingo, 27/09, 18h15*, Atlético-GO x Botafogo

Domingo, 27/09, 20h30*, Santos x Fortaleza

*horário de Brasília